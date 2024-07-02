«МТС Live» откроет свой театр клоунады

«МТС Live» запустит собственный театр клоунады на месте бывшего концертного зала «Мир» на Цветном бульваре в Москве. Он откроется до конца 2024 года. Компания намерена развивать проект с партнерами — ресторанным холдингом Pinskiy & Co Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус», узнали «Ведомости».

Общая площадь театра — 2,5 тыс. кв. м., в нем два зала, вместимость одного из них — 540 мест, второго — 100 мест. В репертуаре — собственные шоу в жанре клоунады, стендап-концерты, а также гастроли клоунских трупп из России и стран СНГ.

Стороны не раскрыли объем инвестиций и свои доли вложений. Собеседник издания сообщил, что проет обойдется примерно в 400 млн рублей. Деньги пойдут на оснащение площадки оборудованием и создание собственных постановок.

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