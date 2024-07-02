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«МТС Live» откроет свой театр клоунады

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«МТС Live» запустит собственный театр клоунады на месте бывшего концертного зала «Мир» на Цветном бульваре в Москве. Он откроется до конца 2024 года. Компания намерена развивать проект с партнерами — ресторанным холдингом Pinskiy & Co Антона Пинского и клоунским лейблом «Клаунхаус», узнали «Ведомости».

«МТС Live» откроет свой театр клоунады
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Общая площадь театра — 2,5 тыс. кв. м., в нем два зала, вместимость одного из них — 540 мест, второго — 100 мест. В репертуаре — собственные шоу в жанре клоунады, стендап-концерты, а также гастроли клоунских трупп из России и стран СНГ.

Стороны не раскрыли объем инвестиций и свои доли вложений. Собеседник издания сообщил, что проет обойдется примерно в 400 млн рублей. Деньги пойдут на оснащение площадки оборудованием и создание собственных постановок.

Фото на обложке: Unsplash

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