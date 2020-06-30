МТС разработал голосового помощника по имени Марвин

МТС выпустил голосового помощника Марвина. Общаться с ним можно через смартфоны на iOS и Android, а также портативные умные колонки МТС. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

На смартфонах помощник доступен через приложение «МТС Марвин». Через Марвина можно включать музыку, аудиокниги и сказки, планировать расписание на день, узнавать последние новости и управлять устройствами умного дома.

«В дальнейшем мы планируем интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал умной колонки, поэтому нам важно как можно раньше услышать пользователей и развивать помощника с учетом запросов клиентов», — комментирует директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Первую партию из нескольких тысяч умных колонок и элементов умного дома — ламп, реагирующих на голосовые команды, — смогут приобрести давние абоненты МТС и «Сноска» за один рубль. Выбранные для участия пользователи в ближайшее время получат информацию о данной акции.

По заявлению представителя МТС, Марвин — общительный, с хорошим чувством юмора, он любит участвовать в голосовых играх и викторинах и просто общаться с собеседниками. В ближайшее время список функций помощника будет расширен:

возможностью голосовых вызовов на номера любых абонентов сотовой связи,

интеграцией с ТВ-приставками,

взаимодействием с новыми датчиками системы умного дома,

другими сервисами.

Музыка и аудиокниги будут доступны владельцам колонки после подключения подписки «Марвин Колонка+». В течение первых шести месяцев подписка будет бесплатной. Для абонентов МТС, использующих платные приложения «МТС Music» или «МТС Библиотека», данный контент будет бесплатным.

По собственным данным, колонка оснащена шестью микрофонами, которые действуют в радиусе до шести метров. Диапазон частот – 40 Гц-18 КГц. Устройство поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.

МТС создал Центр искусственного интеллекта в 2017 году. Центр дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении. Также там создаются продукты в области клиентского сервиса, юриспруденции и других направлений.

МТС — российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. Является участником альянса по искусственному интеллекту, который занимается развитием ИИ-технологий в России.

«Сноска» — абоненты МТС в Москве, отобранные случайным образом из числа тех, кто пользуется несколькими сервисами МТС в течение нескольких лет.