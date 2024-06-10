Гендиректор «МТС Медиа» Елена Бальмонт покидает пост из-за конфликта с советом директоров

В руководстве холдинга «МТС Медиа» ожидаются перестановки из-за конфликта с советом директоров, рассказали источники. Гендиректор компании Елена Бальмонт покинула пост 5 июня, ее место может занять председатель совета директоров, гендиректор видеосервиса Premier Софья Митрофанова.

Как рассказали источники газеты «Коммерсантъ», у Бальмонт случился конфликт с советом директоров, а также с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Kion Игорем Мишиным. В МТС не стали комментировать ситуацию.

Елена Бальмонт вошла в совет директоров МТС в 2023 году. До этого она работала в «СТС Медиа», «Контент Юниона» и Viacom International Media Networks.

По словам собеседника издания, в течение последнего года Бальмонт «собрала медийные активы МТС в единую вертикаль».

«Теперь, когда этап интеграции активов завершен, она уходит, а операционное управление переходит к Софье Митрофановой, которая с октября 2023 года возглавляла совет директоров "МТС Медиа" и курировала стратегию нового медиахолдинга», — уточнил источник.

Пока неизвестно, сохранит ли Бальмонт место в совете директоров МТС. Как отмечает собеседник газеты, Софья Митрофанова обладает большим опытом в работе с онлайн-кинотеатрами. Елену Бальмонт он называет в большей степени телевизионным управленцем.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков не исключает, что Митрофанова будет совмещать деятельность в совете директоров и операционное управление холдингом.

МТС создала ООО «МТС Медиа» 22 февраля 2024 года, уставный капитал составляет 50 млн рублей. В апреле сообщалось, что структура объединит медиаактивы МТС в единую вертикаль.

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