«МТС Медиа» объединит «Строки» и «МТС Музыку» под управлением Kion
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«Холдинг “МТС Медиа” объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом “МТС Музыка” и книжным сервисом “Строки” в контентный кластер Kion под руководством гендиректора онлайн-кинотеатра Kion Алексея Иванова», — сообщили в пресс-службе.
В компании уточнили, что Иванов также будет руководить контентными, маркетинговыми и технологическими процессами всех трех сервисов.
«Кооперация различных развлекательных сервисов вокруг потребностей человека становится для современного общества уже обязательным и базовым процессом. Мы синхронизируем контентные, маркетинговые и технологические процессы, чтобы продолжать развивать единую развлекательную экосистему. Такой подход помогает лучше использовать ресурсы и быстрее внедрять решения, которые делают наши продукты удобнее и сильнее на рынке», — приводит пресс-служба слова Иванова.
Сначала планируется объединить весь ассортимент аудиокниг от платформы «Строки» на платформе Kion, ее книжный раздел будет запущен в апреле. Пользователи, имеющие подписку на Kion, получат возможность прослушивать аудиокниги бесплатно.
Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock / FOTODOM
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