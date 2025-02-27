«МТС Медиа» запустит киностудию Kionfilm

Холдинг «МТС Медиа», объединяющий развлекательные проекты МТС, создаст киностудию Kionfilm для производства фильмов и сериалов, рассказали RB.RU в пресс-службе компании. Сумму инвестиций, которые планируется потратить на реализацию проекта, там не раскрыли.

Kionfilm войдет в структуру «МТС Медиа», который уже управляет сервисами Kion, МТС Live, «МТС Музыка», «Строки» и «МТС Лейбл». Студия станет центром производства оригинального контента, включая фильмы, сериалы и проекты в жанре non-scripted.

Гендиректором студии станет продюсер Максим Филатов, который занимает должность директора по производству контента Kion более пяти лет, а генеральным продюсером — Илья Бурец (креативный директор онлайн-кинотеатра).

Производственный потенциал. Kionfilm планирует выпускать более 30 проектов в год. Это будут полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в различных жанрах, а также неигровые форматы. Значительная часть контента будет эксклюзивной для Kion.

Сейчас в сценарном девелопменте находятся десятки проектов, уточнили в компании. Например, к выходу готовятся комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, детективная драма «Резервация» с Филиппом Янковским и Денисом Шведовым, а также комедия «Театральная зона» с Никитой Кологривым и Олегом Верещагиным.

Гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова назвала появление студии логичным шагом развития для Kion. «Самый молодой из стримингов России быстро набрал производственные мощности и представил зрителям линейку оригинальных проектов с собственным характером и со своей системой ценностей. Теперь мы выводим производство в отдельный бизнес и масштабируем его, чтобы стать поставщиками качественного контента для всей российской киноиндустрии», ― заявила Митрофанова.

В мае 2022 года «МТС Медиа» запустил новый телеканал «Kion хит». В его эфире стали транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки Kion Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства.

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