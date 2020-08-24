МТС и «Медси» запустят совместную акселерационную программу

МТС объявила о запуске первого трека в корпоративном акселераторе от MTS Startup Hub. Бизнес-заказчиком выступает сеть частных медклиник «Медси». Программа направлена на поиск перспективных услуг и технологий из сферы теле- и персонифицированной медицины. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

Также заказчика интересуют решения стартапов, которые будут способствовать улучшению клиентского опыта в сети клиник.

Отмечается, что отобранные стартапы присоединятся к шестому набору акселерационной программы центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Подать заявку на участие в нем можно до 3 октября 2020 года.

Программа рассчитана на два месяца. За это время команды вместе с экспертами МТС адаптируют свои решения под потребности «Медси». После успешной акселерации участники получат возможность запустить пилот.

«Наши специалисты будут искать для "Медси" производителей умных носимых устройств для мониторинга состояния здоровья, решения, позволяющие создать модели прогнозирования спроса на медицинские услуги и многие другие», — отмечает директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Он добавил, что за два года работы MTS StartUp Hub 72 стартапа запустили пилоты с МТС. 19 из них перешли в масштабирование.

«Спектр решений очень широкий: от телемедицины и ведения хронических больных до бесконтактных систем идентификации пациентов и систем поддержки решений на основе искусственного интеллекта», — комментирует директор по цифровой трансформации «Медси» Алексей Пилипчук.

Он также отметил, что запуск акселратора позволит структурировано подойти к процессу поиска решений и достичь результата в виде реально запущенных прорывных проектов.

Кроме стартапов для «Медси», MTS StartUp Hub будет искать для нового набора решения в сфере финансовых и банковских технологий. А также интересны проекты инноваций в страховании, интернета вещей и цифровых технологий контроля здоровья для бизнес-направления eHealth МТС.

Фото: Photogenica