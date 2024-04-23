МТС запустил собственный корпоративный мессенджер

МТС объявил о запуске собственного корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты». Принадлежащая МТС компания «Вебинар Технологии» завершила тестирование продукта и сделала мессенджер общедоступным, рассказали в пресс-службе МТС.

О планах вывести на рынок собственный корпоративный мессенджер МТС сообщал еще в конце 2023 года. Осенью компания запустила бета-тестирование и к текущему моменту сервис опробовали 113 крупных компаний.

Основной функционал «МТС Линк Чаты»

Личные и групповые чаты;

каналы;

треды;

возможность редактировать отправленные сообщения;

возможность ставить реакции с помощью эмодзи;

возможность смены статуса;

обмен файлами;

push-уведомления.

Возможности «МТС Линк Чаты» для администраторов

доступ к созданию своей рабочей области для взаимодействия с пользователями в разделе «Организация»;

управление доступами и всеми настройками рабочей области.

Функции, которые появятся в будущем

ИИ-ассистент сможет сделать саммари длинной переписки;

временные чаты («треки») для конкретных задач.

Как уточнили в компании, новый мессенджер является частью UCaaS-платформы «МТС Линк», поэтому при создании разработчики отдельное внимание уделяли интеграции с прочими элементами экосистемы. Так, пользователям сервисов «МТС Линк» доступен вход в мессенджер по SSO — технологии единого входа.

До конца года будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise). Разработчики планируют интегрировать продукт с сервисом «Доски».

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