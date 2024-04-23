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МТС запустил собственный корпоративный мессенджер

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

МТС объявил о запуске собственного корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты». Принадлежащая МТС компания «Вебинар Технологии» завершила тестирование продукта и сделала мессенджер общедоступным, рассказали в пресс-службе МТС.

МТС запустил собственный корпоративный мессенджер

О планах вывести на рынок собственный корпоративный мессенджер МТС сообщал еще в конце 2023 года. Осенью компания запустила бета-тестирование и к текущему моменту сервис опробовали 113 крупных компаний.

Основной функционал «МТС Линк Чаты»

  • Личные и групповые чаты;
  • каналы;
  • треды;
  • возможность редактировать отправленные сообщения;
  • возможность ставить реакции с помощью эмодзи;
  • возможность смены статуса;
  • обмен файлами;
  • push-уведомления.

Возможности «МТС Линк Чаты» для администраторов

  • доступ к созданию своей рабочей области для взаимодействия с пользователями в разделе «Организация»;
  • управление доступами и всеми настройками рабочей области.

Функции, которые появятся в будущем

  • ИИ-ассистент сможет сделать саммари длинной переписки;
  • временные чаты («треки») для конкретных задач.

Как уточнили в компании, новый мессенджер является частью UCaaS-платформы «МТС Линк», поэтому при создании разработчики отдельное внимание уделяли интеграции с прочими элементами экосистемы. Так, пользователям сервисов «МТС Линк» доступен вход в мессенджер по SSO — технологии единого входа.

До конца года будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise). Разработчики планируют интегрировать продукт с сервисом «Доски».

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

 

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