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МТС может приобрести продюсерский центр ММЕ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

МТС нацелился на покупку продюсерского центра «Марс Медиа Энтертеймент» (ММЕ), таким образом компания хочет усилить свой онлайн-кинотеатр Kion. По оценке экспертов, сумма сделки может составить примерно 1 млрд рублей.

МТС может приобрести продюсерский центр ММЕ

ММЕ совместно в онлайн-кинотеатром уже разрабатывают два проекта. Источники «Коммерсанта» на медиарынке рассказали, что сделку планируют закрыть до начала весны.

При этом переговоры осложняются исторической близостью основателя компании Ребуна Дишдишяна к «Газпром-медиа холдингу», говорит собеседник издания.

Генеральный директор «АФИ Капитала» Алексей Гориславец отмечает, что сумма сделки может составить 1 млрд рублей. Изначально MMЕ производила контент для телевидения, однако в 2020 году перешла на онлайн-кинотеатры.

Общий бокс-офис картин компании в России составил 4,1 млрд руб., зарубежная выручка — $5 млн.

Ранее осенью МТС приобрела сервис по продаже билетов TicketsCloud.

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