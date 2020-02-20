МТС впервые инвестировал в развлекательное шоу — и это мюзикл

МТС впервые инвестировал в развлекательное мероприятие — постановку мюзикла «Шахматы». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

«Шахматы» — первый проект подраздления «МТС Энтертейнмент», которое отвечает за активы МТС в сфере развлечений: билетные сервисы Ponominalu и Ticketland, портал «МТС Афиша» и концертный зал MTS Live Arena.

Премьера мюзикла состоится в октябре 2020 года в театре МДМ. Ожидается, что мюзикл покажут не менее 250 раз и его посмотрят более 400 тысяч зрителей, отметили в театре.

Билеты на «Шахматы» буду продаваться через Ponominalu и Ticketland. Абоненты МТС смогут купить их на особых условиях. В компании пояснили, что рассчитывают не только заработать на проекте, но и привлечь новых клиентов.

Соинвестором постановки выступила театральная компания Fancy Show. Ее основатель — совладелец Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский.

Иневстиции в постановку стороны не раскрывают. Близкий к проекту источник «Ъ» оценил вложения примерно в 150 млн рублей, причем, по его данным, большая часть поступила от МТС.

Впервые постановка мюзикла «Шахматы» состоялась в 1984 году. Музыку к нему написали члены ABBA. Сюжет разворачивается вокруг поединка двух шахматистов — из США и СССР.

Фото: carlos castilla / Shutterstock