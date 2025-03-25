МТС запустила сервис для удаленного тестирования приложений и сайтов с AI

МТС представила новый b2b-сервис MWS, который позволяет удаленно тестировать мобильные приложения и веб-сайты. Он представляет собой ферму из более чем 300 мобильных устройств на iOS и Android, а также порядка 100 конфигураций браузеров для ручного и автоматического тестирования в режиме реального времени и через API. Использование сервиса помогает сократить до 30% ресурсов тестировщиков и выявлять до 60% ошибок еще на ранних этапах тестирования.

Решение позволяет запускать тестирование сразу на нескольких моделях смартфонов — от новейших устройств до гаджетов прошлых лет. Тесты можно проводить как через API, так и в веб-интерфейсе.

Одна из ключевых функций — AI visual testing, которая автоматизирует процесс написания тестов. Раньше тестировщики создавали их вручную для каждой модели, а теперь искусственный интеллект формирует тестовые сценарии самостоятельно, экономя до 30% времени. Система также делает скриншоты на разных устройствах, анализирует их и выделяет расхождения, что ускоряет исправление багов. Кроме того, в сервисе можно менять настройки тестируемых девайсов: тему интерфейса, язык, размер шрифтов и даже проверять звуковые сигналы приложений.

Тестирование доступно 24/7, а после завершения сессии устройства автоматически очищаются, что гарантирует безопасность данных. Для проверки веб-приложений MWS предлагает доступ к различным версиям популярных браузеров и поддерживает более десяти вариантов экранных разрешений.

«Закупка девайсов для тестирования приложений требует вложений, поэтому некоторые компании вынуждены проводить испытания на ограниченном количестве моделей, что приводит к ошибкам. С помощью нашего сервиса мы даем b2b-клиентам возможность по клику получать доступ к сотням устройств и одновременно проводить тестирование на нескольких из них. Это позволяет уменьшить число багов, быстрее выводить приложения на рынок и сокращать косты», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Сервис MWS доступен в облачном формате и может быть развернут на инфраструктуре заказчика. Цена облачной версии варьируется от 20 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от количества пользователей и срока подписки. Стоимость On-Premise-решения рассчитывается индивидуально с учетом потребностей заказчика.

Сервис MWS стал продолжением внутренней мобильной фермы МТС, созданной несколько лет назад. Сегодня ею пользуются более 80 команд разработчиков и тестировщиков.