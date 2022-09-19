МТС запустила курс по разработке микросервисов на Golang на базе НИУ ВШЭ

МТС объявила о запуске курса по backend-разработке на Golang для студентов третьего курса факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Авторы программы, ведущие go-разработчики и архитекторы компании, помогут освоить инструменты и навыки, необходимые специалистам уровней junior+ и middle.

Третьекурсники изучат основы Go, DevOps, мониторинга и сбора метрик, конкурентную работу в Go, ведение документации и тестирование, научатся работать с базами данных (PostgreSQL и MongoDB), управлять очередью сообщений (Kafka и RabbitMQ).

Полученные знания можно будет сразу применить на практике: ребята разработают три микросервиса для единого сквозного проекта, который смогут включить в портфолио. Экзамен пройдет в формате собеседования, чтобы студенты потренировались проходить интервью в IT-компании. Тех, кто успешно справится с этой задачей, МТС пригласит на стажировку.

По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, компания уже не первый год сотрудничает с ВШЭ и курс стал органичным продолжением этого партнерства.

«Golang — сегодня один из самых популярных языков программирования, он быстрый и безопасный в разработке, а также легок для входа из любого стека. Его используют крупные корпорации по всему миру, и МТС в их числе: на Go написаны десятки сервисов компании. Мы обладаем глубокой экспертизой и с радостью готовы делиться знаниями с молодым поколением, заинтересованном в разработке облачных и высоконагруженных сервисов», — отметил Воронин.

Это уже вторая обучающая программа по разработке на языке Go, которую запускает МТС, ранее она выпустила два потока golang-разработчиков в рамках школы МТС.Тета. Более 30% выпускников курса начали работать в компании.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock