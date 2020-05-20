МТС отобрал 19 стартапов в акселератор

МТС рассказал о стартапах, ставших резидентами пятого набора корпоративного акселератора. Всего в него вошли 19 проектов, в том числе четыре зарубежных. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

На участие в программе было подано больше 550 заявок. Проекты отбирались по четырем направлениям: инновации в розничных продажах, финансовые технологии, экологические инновации, индустрия 4.0.

В пятый набор вошли следующие стартапы:

Направление «Инновации в розничных продажах»

AppSell (Москва) — продажи собственных и внешних цифровых сервисов через офлайн-каналы по модели СРА/CPO;

Dasha.Ai (Новосибирск) — платформа для автоматизирования голосовых бизнес-процессов;

Skillary (Москва) — AI-тренер для продавцов в формате видеоселфи;

Oval (Москва) — программная платформа для автоматизации страхования;

Fats.ai (Тула) — платформа для оптимизации тестирования смартфонов и планшетов.

Направление «Финансовые технологии»

SoMin (Сингапур) — AI-платформа, оптимизирующая традиционные digital-кампании и influencer-маркетинг в соцсетях;

Vintom (Варшава) — система автоматического создания персонализированных видео для маркетинговых коммуникаций;

Psychea (Москва) — психометрический анализ аудитории, а также персонализация продуктов разработки и коммуникаций под психометрический профиль клиента;

«Деньги вперед» (Москва) — мобильное приложение для выдачи аванса по зарплате в любой день месяца по запросу сотрудника;

Tap2Pay (Минск) — сервис приема онлайн-платежей в любых цифровых каналах мерчанта: на сайте, в соцсетях и мессенджерах;

CoinKeeper (Санкт-Петербург) — приложение для учета личных финансов;

Cosmovisa (Казань) — онлайн-сервис возврата денег через процедуру чарджбэка в случае мошенничества.

Направление «Индустрия 4.0»

Navigine (Москва) — платформа indoor-навигации и позиционирования для enterprise-клиентов;

Peers (Москва) — сверхширокополосная технология позиционирования для применения в промышленности;

Predict-Adapt (Париж) — система предиктивной диагностики промышленных электродвигателей;

Vesa (Набережные Челны) — бортовые системы взвешивания и контроля осевой нагрузки грузовых автомобилей;

Itorum (Москва) — AR-ассистент и система удаленного консультирования для полевого персонала в промышленности.

Направление «Экологические инновации»

Ninsar (Санкт-Петербург) — навигация внутри зданий, AR-гид, квесты и экскурсии;

Wild Camp (Москва) — онлайн-портал о путешествиях в национальные парки России.

Акселерационная программа продлится два месяца, после чего самые успешные проекты запустят оплачиваемые пилоты c МТС, получат доступ к инфраструктуре компании, ее клиентской базе и смогут интегрировать свои решения в продукты МТС. Также стартапы смогут привлечь инвестиции от корпоративного венчурного фонда МТС.

Фото: Grisha Bruev / Shutterstock