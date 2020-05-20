МТС отобрал 19 стартапов в акселератор
МТС рассказал о стартапах, ставших резидентами пятого набора корпоративного акселератора. Всего в него вошли 19 проектов, в том числе четыре зарубежных. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.
На участие в программе было подано больше 550 заявок. Проекты отбирались по четырем направлениям: инновации в розничных продажах, финансовые технологии, экологические инновации, индустрия 4.0.
В пятый набор вошли следующие стартапы:
- Направление «Инновации в розничных продажах»
AppSell (Москва) — продажи собственных и внешних цифровых сервисов через офлайн-каналы по модели СРА/CPO;
Dasha.Ai (Новосибирск) — платформа для автоматизирования голосовых бизнес-процессов;
Skillary (Москва) — AI-тренер для продавцов в формате видеоселфи;
Oval (Москва) — программная платформа для автоматизации страхования;
Fats.ai (Тула) — платформа для оптимизации тестирования смартфонов и планшетов.
- Направление «Финансовые технологии»
SoMin (Сингапур) — AI-платформа, оптимизирующая традиционные digital-кампании и influencer-маркетинг в соцсетях;
Vintom (Варшава) — система автоматического создания персонализированных видео для маркетинговых коммуникаций;
Psychea (Москва) — психометрический анализ аудитории, а также персонализация продуктов разработки и коммуникаций под психометрический профиль клиента;
«Деньги вперед» (Москва) — мобильное приложение для выдачи аванса по зарплате в любой день месяца по запросу сотрудника;
Tap2Pay (Минск) — сервис приема онлайн-платежей в любых цифровых каналах мерчанта: на сайте, в соцсетях и мессенджерах;
CoinKeeper (Санкт-Петербург) — приложение для учета личных финансов;
Cosmovisa (Казань) — онлайн-сервис возврата денег через процедуру чарджбэка в случае мошенничества.
- Направление «Индустрия 4.0»
Navigine (Москва) — платформа indoor-навигации и позиционирования для enterprise-клиентов;
Peers (Москва) — сверхширокополосная технология позиционирования для применения в промышленности;
Predict-Adapt (Париж) — система предиктивной диагностики промышленных электродвигателей;
Vesa (Набережные Челны) — бортовые системы взвешивания и контроля осевой нагрузки грузовых автомобилей;
Itorum (Москва) — AR-ассистент и система удаленного консультирования для полевого персонала в промышленности.
- Направление «Экологические инновации»
Ninsar (Санкт-Петербург) — навигация внутри зданий, AR-гид, квесты и экскурсии;
Wild Camp (Москва) — онлайн-портал о путешествиях в национальные парки России.
Акселерационная программа продлится два месяца, после чего самые успешные проекты запустят оплачиваемые пилоты c МТС, получат доступ к инфраструктуре компании, ее клиентской базе и смогут интегрировать свои решения в продукты МТС. Также стартапы смогут привлечь инвестиции от корпоративного венчурного фонда МТС.
Фото: Grisha Bruev / Shutterstock
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