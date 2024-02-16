Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Таганский районный суд Москвы рассмотрел гражданское дело по иску Александра Станиславовича Трещева к МТС о взыскании компенсации морального вреда в размере $1 млрд и отказал в удоволетворении требований. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Суд принял к рассмотрению иск к МТС из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая ранее была амбассадором бренда. Трещеву удалось подать иск только со второго раза — первая попытка оказалась неудачной, суд отказался принимать его.
Трещев А. С. ранее также подал иск к самой Ивлевой на 1 млрд рублей, но суд не принял его.
Скандальная вечеринка Анастасии Ивлевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу клуба на 90 дней, Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей нарушение общественного порядка, к которому привела вечеринка.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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