Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Таганский районный суд Москвы рассмотрел гражданское дело по иску Александра Станиславовича Трещева к МТС о взыскании компенсации морального вреда в размере $1 млрд и отказал в удоволетворении требований. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд в Москве отклонил иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Суд принял к рассмотрению иск к МТС из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая ранее была амбассадором бренда. Трещеву удалось подать иск только со второго раза — первая попытка оказалась неудачной, суд отказался принимать его.

Трещев А. С. ранее также подал иск к самой Ивлевой на 1 млрд рублей, но суд не принял его.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу клуба на 90 дней, Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей нарушение общественного порядка, к которому привела вечеринка.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами
  4. 4 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  5. 5 Ловля рыбы голыми руками: как МТС ищет стартапы

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2024

Акселератор Спринт

16 февраля 2024

AI-идеатон в образовательном процессе

16 февраля 2024

One Day Offer УЦСБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ