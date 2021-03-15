МТС планирует разместить биржевые облигации на 4,5 млрд рублей

МТС объявила предварительные параметры выпуска социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 млрд рублей.
Размещение запланировано на конец марта, приобрести их можно будет в течении пяти дней. По информации пресс-службы МТС, средства будут направлены на подключение к интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) в восьми регионах России:
- Амурской области;
- Калининградской области;
- Кемеровской области;
- Ленинградской области;
- Тамбовской области;
- Тверской области;
- Ярославской области;
- в Москве.
Срок обращения облигаций номиналом 1 тысяча рублей составит три года, купонный период - 182 дня, ставка купона будет объявлена перед началом размещения. Организаторами размещения выступают ВТБ, МТС Банк и Сбербанк.
«Реализация проекта создаст условия для более эффективной работы социально-значимых объектов, обеспечит населению, проживающему на близлежащих территориях, доступ к интернету и цифровым технологиям, а также более качественным услугам здравоохранения, образования и финансовым сервисам», - сказали в МТС.
В случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, привлеченных на финансирование подключения СЗО к фиксированному интернету, владельцы облигаций получат право требовать досрочного погашения облигаций эмитентом, добавили в компании.
Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock
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