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МТС планирует разместить биржевые облигации на 4,5 млрд рублей

Новости
Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

МТС объявила предварительные параметры выпуска социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом 4,5 млрд рублей.

МТС планирует разместить биржевые облигации на 4,5 млрд рублей

Размещение запланировано на конец марта, приобрести их можно будет в течении пяти дней. По информации пресс-службы МТС, средства будут направлены на подключение к интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) в восьми регионах России:

  • Амурской области;
  • Калининградской области;
  • Кемеровской области;
  • Ленинградской области;
  • Тамбовской области;
  • Тверской области;
  •  Ярославской области;
  •  в Москве.

Срок обращения облигаций номиналом 1 тысяча рублей составит три года, купонный период - 182 дня, ставка купона будет объявлена перед началом размещения. Организаторами размещения выступают ВТБ, МТС Банк и Сбербанк.   

«Реализация проекта создаст условия для более эффективной работы социально-значимых объектов, обеспечит населению, проживающему на близлежащих территориях, доступ к интернету и цифровым технологиям, а также более качественным услугам здравоохранения, образования и финансовым сервисам», - сказали в МТС.

В случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, привлеченных на финансирование подключения СЗО к фиксированному интернету, владельцы облигаций получат право требовать досрочного погашения облигаций эмитентом, добавили в компании.

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

 

 

 

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