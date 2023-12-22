МТС завоевала «Национальную банковскую премию»

Продукт по удаленной идентификации МТС — первое решение на российском рынке, которое объединяет в своем контуре семь систем по сбору данных, их распознаванию и проверке. С его помощью компании могут быстрее проверять информацию о физических лицах и уберегать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей. Помимо этого сервис позволяет в несколько раз сократить время заполнения клиентами анкет на сайте организации. Решение ориентировано на кредитные организации, МФО, брокеров, страховые компании, а также тех, кто удаленно работает с физическими лицами.

Проверка данных в рамках сервиса осуществляется несколькими способами. Первый предполагает проверку связки ФИО и паспортных данных через открытые системы ФНС и МВД. Второй способ — верификация связки ФИО и номера телефона для подтверждения информации, что клиент, который осуществляет запрос на оказание услуги, использует указанный номер телефона. По запросу компании полученные от клиента данные могут быть обогащены информацией, собранной на основании источников открытых данных: анализ кредитных рисков по данным бюро кредитных историй; сведения о банкротстве и исполнительному делопроизводству; задолженность по налоговым начислениям и прочее.

«Сегодня для пользователей банковских услуг при обращении в финансовую компанию важны три критерия — безопасность передачи данных, получение услуги в момент запроса и, как следствие, доверие к кредитной организации. И решение для удаленной идентификации от МТС помогает нашим клиентам поддерживать должный уровень доверия конечного получателя банковских услуг. Мы благодарны “Национальному банковскому журналу” за высокую оценку нашей работы по идентификации и планируем продолжать развивать продукт», — прокомментировала руководитель стрима Identity МТС Кристина Каткова.

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