МТС вложит 2 млрд рублей в развитие интернета в Подмосковье

Операторы заинтересовались рынком Московской области. МТС вложит в развитие интернета в Подмосковье 2 млрд рублей до 2023 года, «Ростелеком» не исключает, что поглотит кого-то из местных игороков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компании.

МТС собирается построить волоконно-оптическую сеть GPON в 36 городах Московской области с численностью от 50 тысяч человек. GPON обечпечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с.

В 2020 году МТС будет развивать сеть в 9 городах: Подольске, Сергиевом Посаде, Домодедово, Орехово-Зуево, Серпухове, Дмитрове, Щелково, Ивантеевке и Солнечногорске.

Компания ожидает, что с учетом уже существующей сети через четыре года будет предоставлять интернет в 54 городах, то есть в 75% городов Московской области. Сейчас фиксированная сеть МТС есть в 18 городах и около 40 населенных пунктов региона.

Другие операторы тоже делают ставку на рост в Подмосковье. «Ростелеком» уже ведет переговоры о поглощениях, а также расчитывает на органический рост в регионе.

В «ЭР-Телеком» (владеет «Дом.ru») тоже не исключили поглощений. Компания видит большие возможности на рынке Москвы и области в b2b-сегменте.

В Подмосковье большую часть рынка традиционно занимали местные провайдеры. Однако на фоне интереса со стороны крупных компаний им станет сложнее выдерживать конкуренцию, и некоторые локальные операторы будут поглощены либо уйдут с рынка, считают эксперты.