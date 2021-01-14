«МТС Premium» и «Яндекс Плюс» договорились об обмене подписчиками своих экосистем

Пользователи «МТС Premium» на специальных условиях получат доступ к подписке «Яндекс Плюс», а пользователи «Плюса» — к «МТС Premium». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

Подписчики «МТС Premium» получат в подарок доступ на 3 месяца к подписке «Яндекс Плюс». Последняя включает в себя возможность смотреть фильмы на «КиноПоиск HD», слушать музыку и подкасты, получать и тратить кешбэк баллами за поездки на «Такси», «Драйве» и в других сервисах «Яндекса».

Если у участника «МТС Premium» ранее была оформлена подписка от «Яндекса», он также сможет воспользоваться трехмесячным предложением.

По истечении периода акции подписка отключиться автоматически, продлить ее можно будет по специальной цене 139 рублей. Стандартная цена составит 199 рублей.

Подписчикам «Яндекс Плюса» аналогичное предложение на подписку «МТС Premium» станет доступно в течение первого полугодия 2021 года. Не абоненты МТС также смогут подключить подписку на премиальный сервис компании.

Пользователи, в том числе получат доступ к МТС ТВ, повышенный кешбэк в рамках сервиса «МТС Cashback» на сервисы МТС и на покупки в интернет-гипермаркетах, а также предложения от «МТС Банка».

После окончания льготного периода пользователи смогут продолжить пользоваться подпиской «МТС Premium» по цене 139 рублей.

«"Яндекс Плюс" объединяет подписку на фильмы и музыку, и одновременно с этим дает возможность копить и тратить баллы на сервисах "Яндекса" ... Таких проектов у нас еще не было, мы надеемся, что с его помощью мы сможем дать нашим подписчикам эксклюзивные предложения от МТС и новые положительные эмоции от использования подписок двух компаний», — сказал руководитель сервиса «Яндекс.Музыка» Андрей Гевак.

«МТС Premium» — это единая подписка на доступ к онлайн-кинотеатру МТС ТВ, сниженные ставки на кредиты и ипотеку в «МТС Банке», 20%-й кешбэк за услуги связи и сервисы компании, приоритетное обслуживание в салонах и офисах «МТС Банка» и другие привилегии.

«Яндекс Плюс» — это единая подписка на «Яндекс.Музыку» и «КиноПоиск HD», а также кэшбэк баллами за заказы в «Такси», «Драйве», «Еде», «Лавке» и других сервисах. Процент от суммы заказа возвращается на счет в виде баллов, которые можно тратить на оплату новых заказов. По предоставленным данным, в октябре 2020 года число подписчиков экосистемы в России превысило 5 млн человек.

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