МТС запустил горячую линию психологической помощи для людей на карантине

МТС запустил бесплатную горячую линию психологической помощи для людей, находящихся в режиме самоизоляции. Все нуждающиеся могут позвонить по телефону +7 (495) 609-87-02. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Горячая линия «Помогаем быть дома» была запущена совместно с психологами из МГУ и Школы РАНХиГС. Она будет действовать на время карантина.

С какими вопросами можно позвонить на линию:

трудности социальной изоляции,

дискомфорт, тревога, депрессия, чувство одиночества,

другие проблемы, вызванные вынужденным длительным пребыванием в замкнутом пространстве и узким кругом общения.

Психологи помогут мамам, которые находятся дома вместе с детьми и продолжают работать, а также одиноким людям, которым также сложно справиться с вынужденной изоляцией.

На звонки ответят сотрудники кафедры психологии личности факультета психологии МГУ и «Школы антропологии будущего» РАНХиГС.

Горячая линия основана на принципах толерантности, анонимности и конфиденциальности, отметили в МТС. Все звонки с московских городских телефонов бесплатны. Режим работы: с 9-00 до 18-00.

Пока горячая линия ориентирована на жителей Москвы. Если она окажется востребованной, то будет расширена на регионы, уточнили в компании.



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