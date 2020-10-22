МТС запустил сервис приема платежей по QR-коду для розничных магазинов

Телекоммуникационная компания МТС объявила о запуске приема платежей по QR-коду для розничных магазинов. Сервис работает в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России и не предполагает использования дополнительного оборудования. Комиссия для предпринимателей составит 0,4% или 0,7%. Об этом Rusbase сообщил представитель МТС.

Подключить прием платежей по QR-коду могут корпоративные клиенты любого банка. Единственное условие — кредитная организация должна напрямую работать с «МТС Кассой» или быть интегрированной с сервисом приема платежей и системой лояльности invoice.su. Банковская карта при оплате через сервис покупателям не понадобится.

«Предприниматели могут сэкономить около 1% на комиссии за эквайринг ... По данным последних исследований, оплата по QR-кодам будет популярной среди покупателей — более 80% россиян уже готовы так рассчитываться за покупки», — комментирует гендиректор «МТС Кассы» Максим Исаев.

При использовании «МТС Кассы» предприниматели смогут подключить сервис в личном кабинете онлайн-кассы. QR-код будет отображаться на экране смарт-терминала кассы. Для расчета клиент должен отсканировать код смартфоном и оплатить товар с помощью приложения своего банка.

Отмечается, что для мотивации покупателей выбирать оплату по QR-коду предприниматели могут подключить программу лояльности invoice.su. В этом случае за каждую оплату товаров через СБП клиенту начисляются бонусы на следующую покупку в любой торговой точке-участнике программы.

По данным МТС, к сервису уже присоединился «Промсвязьбанк». До конца года планируется интеграция с «Газпромбанком» и еще несколькими крупными кредитными организациями страны.

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