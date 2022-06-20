МТС запустила сервис стриминга игр MТС Remote Play

МТС запустила сервис для удаленного использования производительности компьютера через проводные и мобильные сети MТС Remote Play на базе технологии граничных вычислений (edge computing). Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Пользователи смогут запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на любых гаджетах, работать с программами для монтажа графики, видео и другими сервисами, установленными на личных производительных компьютерах.

Для подключения к играм на ПК подойдет любое устройство с браузером Google Chrome или Edge. Кроме того, есть возможность подключаться через приложение для Android и Android TV. Технология съема экрана и передачи кадров позволит чувствовать себя в игре даже на расстоянии. Играть можно c 60 FPS без задержек. Настройки качества можно гибко менять прямо во время игрового процесса.

Сейчас у MТС Remote Play этап бета-тестирования, на это время доступ к нему выдается бесплатно. Компания отправит уведомление об очередном открытии программы, тогда приложение станет платным.

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