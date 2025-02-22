МТС и Роскачество предупреждают о новых схемах мошенничества

Мошенники выработали еще две новые схемы обмана: МТС предупреждает о звонках якобы из компаний-разработчиков ПО в сфере безопасности, а Роскачество констатирует рост числа ложных сообщений от лица «Сбера» по вопросам восстановления работы карт платежных систем Visa и Mastercard.

Как пишет пресс-служба Роскачества, владельцам карт могут поступать SMS или сообщения в мессенджерах со знакомого, казалось бы, номера с незначительными отличиями, например, (+900) или (+900#).

Там содержатся уведомления о возобновлении функционала в полном объеме, в том числе трансграничных платежей. Клиентам банка предлагают пройти «валидацию» по фишинговой ссылке, куда злоумышленники просят жертв ввести регистрационные данные.

Ссылка же на самом деле становится источником вредоносного ПО, которое автоматически устанавливается на любое устройство и передает его данные (информацию о банковских картах, логинах, паролях онлайн-приложений) мошенникам.

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения», — поясняет эксперт Роскачества.

О другой схеме «РИА Новостям» сообщил директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук. Нередко мошенники стали звонить, представляясь техническими специалистами известной компании — разработчика антивируса или мессенджера.

Потенциальным жертвам сообщают, что на их устройствах наблюдается подозрительная активность, необходимо проверить безопасность личных данных, а для профилактики утечек просят установить «защитное» приложение.

Оно точно так же становится источником вредоносного ПО, которое дает доступ к смартфону или планшету жертвы. Поводом довериться звонящему в этой схеме становится то, что традиционные коды из SMS злоумышленники не запрашивают и даже имитируют удаленный доступ технического специалиста на устройства клиента.

Эксперт убедительно просит гражданам не включать никому из незнакомцев на другом конце провода демонстрацию экрана и не устанавливать никакие приложения. Любое звонок с незнакомого номера должен сбрасываться. Если есть сомнения, всегда можно самостоятельно перезвонить в службу техподдержки той или иной компании.

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