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МТС тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Cтруктура МТС — ООО «Серенити Сайбер Секьюрити» (МТС RED) — тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах «Рой 9». Специалисты проверяют гипотезы, реальный запуск пока не планируется, узнал «Коммерсантъ».

МТС тестирует платформу машинного обучения на сторонних устройствах

Компания 1 ноября зарегистрировала домен roy9.ru. Сейчас на платформе обучаются четыре нейросетевые модели. После запроса издания МТС закрыла доступ к сайту.

Эксперты назвали подход компании перспективным, потому как он поможет экономить вычислительные мощности. Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин допускает, что после запуска продукта МТС может предоставить скидку абонентам, позволяющим использовать мощности своих смартфонов, например ночью,— «в регионах это может быть вполне востребовано».

Смартфоны по мощности можно сопоставить с компьютерами, для оператора это был бы «бюджетный и простой способ» справиться с нехваткой ресурсов, отметил Цаплин.

Фото на обложке: МТС

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