МТС построила для «Сбера» пилотные зоны 5G, в том числе для тестирования беспилотных технологий

МТС построила в Москве для «Сбера» две пилотные зоны сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц, сообщила пресс-служба оператора. Одна из них предназначена для тестирования беспроводных сервисов «Сбера».
Первая зона развернута внутри новой штаб-квартиры «Сбера» на Кутузовском проспекте, д. 32 корп. 1 и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов. Пилотная сеть дает возможность подключаться к высокоскоростному безлимитному 5G-интернету и цифровым сервисам.
Вторая зона 5G создана возле офиса «Сбера» на проспекте Андропова, д. 10а и предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы «Сбера», включая беспилотные решения для транспорта, где критически важны надежность соединения, малые задержки и высокая скорость передачи данных.
Ожидается, что зона 5G расширит возможности «Сбера» для исследований в сфере экосистемных решений.
«Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и, по сути, персонализировать параметры связи исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц», — отметил гендиректор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.
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Фото на обложке: TPROduction /
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