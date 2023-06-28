В работе сервисов МТС произошел сбой — о неполадках сообщили пользователи из разных регионов

В работе сервисов МТС произошел массовый сбой. О неполадках сообщили пользователи из разных регионов в России, в основном они поступают из Москвы.

МТС столкнулась со сбоем в работе своих сервисов. Об участившихся жалобах пользователей свидетельствуют данные сервиса по мониторингу сбоев Downradar.

По данным на 18:05 МСК, сервис фиксирует сбой в работе сервисов МТС. Большинство жалоб поступают от пользователей из Москвы. Также с неполадками столкнулись пользователи из Ижевска, Нижнего Новгорода, Петербурга, Самары.

В комментариях пользователи пишут, что «связи нет уже больше часа», «скорость интернета скачет», «вызовы не приходят», «интернет нестабилен».

В пресс-службе МТС подтвердили ТАСС факт сбоя. Оператор фиксирует проблема с услугами связи в ряде регионов Поволжья, сообщили в МТС.

Фото на обложке: Leonid Sorokin / Shutterstock