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МТС купила контрольный пакет акций IT-платформы для управления автопарками «Скаут-КР»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС приобрела контрольную долю в IT-платформе для управления автопарками «Скаут-КР». Ключевая разработка компании будет интегрирована в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта и маршрутизации. «Скаут-КР» продолжит работу в контуре МТС как самостоятельная компания.

МТС купила контрольный пакет акций IT-платформы для управления автопарками «Скаут-КР»

МТС закрыла сделку по покупке 51% акций разработчика IT-платформы для управления коммерческими автопарками «Скаут-КР» (ООО «Проектная среда»). Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Приобретение позволит МТС расширить присутствие на IoT-рынке в сегменте транспортной телематики. Разработанная «Скаут-КР» платформа SKAI будет интегрирована в решения МТС по мониторингу автотранспорта, маршрутизации, контроля безопасности движения.

«Сейчас рынок fleet-менеджмента в России после ухода ряда западных игроков сильно фрагментирован, но по различным оценкам в ближайшие пять лет он должен вырасти вдвое до 26 млрд рублей», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

SKAI работает с применением технологий ИИ, IoT и компьютерного зрения и создана для повышения безопасности дорожного движения и экономической эффективности работы корпоративных автопарков. К платформе подключены более 30 тыс. транспортных средств, ей пользуются 70 крупных холдингов.

МТС развивает собственное направление умных систем для автомобилей «МТС Авто» с 2020 года.

Фото на обложке: пресс-служба МТС

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