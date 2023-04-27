МТС купила контрольный пакет акций IT-платформы для управления автопарками «Скаут-КР»

МТС приобрела контрольную долю в IT-платформе для управления автопарками «Скаут-КР». Ключевая разработка компании будет интегрирована в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта и маршрутизации. «Скаут-КР» продолжит работу в контуре МТС как самостоятельная компания.
МТС закрыла сделку по покупке 51% акций разработчика IT-платформы для управления коммерческими автопарками «Скаут-КР» (ООО «Проектная среда»). Об этом сообщили в пресс-службе МТС.
Приобретение позволит МТС расширить присутствие на IoT-рынке в сегменте транспортной телематики. Разработанная «Скаут-КР» платформа SKAI будет интегрирована в решения МТС по мониторингу автотранспорта, маршрутизации, контроля безопасности движения.
«Сейчас рынок fleet-менеджмента в России после ухода ряда западных игроков сильно фрагментирован, но по различным оценкам в ближайшие пять лет он должен вырасти вдвое до 26 млрд рублей», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
SKAI работает с применением технологий ИИ, IoT и компьютерного зрения и создана для повышения безопасности дорожного движения и экономической эффективности работы корпоративных автопарков. К платформе подключены более 30 тыс. транспортных средств, ей пользуются 70 крупных холдингов.
МТС развивает собственное направление умных систем для автомобилей «МТС Авто» с 2020 года.
Фото на обложке: пресс-служба МТС
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