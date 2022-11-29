Облачный провайдер от МТС запустил сервис сетевой балансировки

Облачный провайдер #CloudMTS запустил сервис сетевой балансировки GSLB (Global Server Load Balancing), рассказали в пресс-службе МТС.
С помощью решения бизнес, чьи ресурсы расположены сразу на нескольких площадках, сможет регулировать нагрузку на клиентские приложения. Интернет-трафик из разных регионов будет распределяться автоматически. Это обеспечит бесперебойный доступ к интернет-ресурсам в случае, если, например, один из серверов будет перегружен.
В компании уточнили, что новый продукт будет полезным для розничных сетей, онлайн-магазинов, сервисов доставки, каршеринга и такси, а также для кредитных организаций.
«Если один из дата-центров компании недоступен или на него идет слишком много запросов, GSLB перенаправит пользователя на другой сервер. Такой подход приводит к тому, что сервисы компании доступны всегда, даже в момент пиковых нагрузок, например, во время сезонных распродаж», — объясняет директор по продуктам #CloudMTS Михаил Соловьев.
Сервис разрабатывался на основе ПО с открытым исходным кодом. При создании продукта использовалась микросервисная архитектура, ядро написано на языке Golang. Сервис поддерживает такие алгоритмы балансировки, как Weighted Round Robin и Failover group.
Подключить GSLB можно на сайте провайдера.
Фото на обложке: asharkyu /
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