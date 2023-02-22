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МТС вышла из проекта по развитию концертной площадки в «Сколково» — «Ъ»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Структуры Гуцериевых и компания МТС отказались от развития концертное площадки в «Сколково» с залом на 11 тыс. человек, узнал «Коммерсантъ».

МТС вышла из проекта по развитию концертной площадки в «Сколково» — «Ъ»

О том, что оператор вышел из совместного проекта, изданию сообщил источник на рынке билетных операторов. По его словам, компания готовилась стать титульным партнером и обеспечить площадку брендом и инвестициями на сумму в десятки миллионов долларов. Главными билетными сервисами концертного зала выступали Intickets и «Кассир.ru».

Возведение комплекса началось в 2019 году. Ожидалось, что площадка начнет работу под брендом МТС Live Arena. По первоначальным договоренностям МТС должен был обеспечить IT-инфраструктуру комплекса, а также внедрить собственные сервисы Ponominalu и Ticketland.

В самой компании изданию сказали, что продолжают партнерство с площадкой. Однко сейчас речь идет лишь о билетном и промоутерском бизнесах, при этом без упоминания бренда МТС.

Как отметил главный редактор InterMedia Евгений Сафронов, такое решение может быть связано с санкциями и в целом изменившейся ситуацией на рынке.

Фото на обложке: Alexander Piragis / Shutterstock

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