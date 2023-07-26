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МТС для разработки сервисов будет использовать собственную нейросеть

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС сэкономит до 4 млрд рублей ежегодно при использовании собственной нейросети Software 2.0 при разработке сервисов и продуктов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе оператора.

МТС для разработки сервисов будет использовать собственную нейросеть

Технология поможет сократить количество багов на 40% и освободить ресурсы сотрудников для создания более сложных проектов и систем, а также в разы ускорит вывод новых продуктов на рынок.

С нейросетью уже работают команды ключевых продуктов экосистемы МТС, в частности, кластер технологических платформ, отметили в компании.

До конца года специалисты собираются обучить Software 2.0 языкам программирования GoLang и JavaScript с различными фреймворками, TypeScript, пока она понимает только Python и Java.

Software 2.0 — отдельное направление технологий разработки МТС, куда входят плагин для среды разработки, сервер и сама нейросеть на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Она использует разные сценарии: по запросу разработчика выдает функцию или программный код, анализирует написанный код, предлагает варианты его продолжения.

Фото на обложке: МТС

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