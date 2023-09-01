«Дочка» МТС создаст собственные базовые станции 4G и 5G

Дочерняя структура МТС «Иртея» займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN. Компания планирует инвестировать в проект 5,6 млрд рублей и получить еще 5,4 млрд бюджетного финансирования в период в 2023-2026 годах.

Запуск запланирован на сентябрь 2024 года. К июню 2026 года планируется наладить серийный выпуск станций до 20 тыс. штук в год, сообщили «Ведомости».

Управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов полагает, что «Иртея» будет производить базовые станции под задачи МТС, масштабирование проекта будет уже зависеть от зрелости продукта.

До конца 2022 года «Иртея», по данным «СПАРК-Интерфакса», называлась «МТС электроника». Ее зарегистрировали 17 марта 2021 года, она 100% принадлежит оператору МТС, возглавляет ее Марат Ибрагимов.

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