МТС объявил новый набор в акселератор MTS StartUp Hub

МТС сообщил о запуске третьего набора в акселератор MTS StartUp Hub. В рамках программы технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес оператора. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.
Набор ведется по следующим направлениям:
- FinTech (продукты и решения для «МТС Банка» и «МТС Кошелька»);
- Digital-сервисы для B2B (цифровые решения для корпоративных клиентов МТС);
- HR Tech (цифровые решения для полного цикла управления персоналом);
- Esports (решения в области гейминга и киберспорта).
Требования к проектам: наличие готового продукта или решения, прогноз по обороту через 3-5 лет должен превышать 300 млн рублей. Кроме того, в стартапе должны работать не меньше двух ключевых участников команды, готовых переехать в Москву на время программы.
В компании отметили, что МТС не берет долю в проекте за участие в MTS StartUp Hub.
Акселерационная программа продлится два месяца. Стартапы вместе с бизнес-заказчиками из МТС проведут работу по подготовке к пилоту. Программа также включает профессиональную экспертную и менторскую помощь.
По итогам акселератора проекты представят свои результаты на Demo Day перед топ-менеджментом МТС и внешними инвесторами.
«Жюри оценит, насколько успешно стартап прошел подготовку: выполнил все задания по программе, достиг запланированных KPI, получил высокую оценку от бизнес-заказчика внутри компании. На этом этапе отберут лучшие стартапы, которые пригласят для запуска пилота», — рассказали в МТС.
Заявки на участие в MTS StartUp Hub принимаются до 15 марта включительно на сайте startup.mts.ru.
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