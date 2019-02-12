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МТС объявил новый набор в акселератор MTS StartUp Hub

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Ex-руководитель новостного отдела.

Анна Оленькова

МТС сообщил о запуске третьего набора в акселератор MTS StartUp Hub. В рамках программы технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес оператора. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

МТС объявил новый набор в акселератор MTS StartUp Hub

Набор ведется по следующим направлениям:

  • FinTech (продукты и решения для «МТС Банка» и «МТС Кошелька»);
  • Digital-сервисы для B2B (цифровые решения для корпоративных клиентов МТС);
  • HR Tech (цифровые решения для полного цикла управления персоналом);
  • Esports (решения в области гейминга и киберспорта).

Требования к проектам: наличие готового продукта или решения, прогноз по обороту через 3-5 лет должен превышать 300 млн рублей. Кроме того, в стартапе должны работать не меньше двух ключевых участников команды, готовых переехать в Москву на время программы.

В компании отметили, что МТС не берет долю в проекте за участие в MTS StartUp Hub.

Акселерационная программа продлится два месяца. Стартапы вместе с бизнес-заказчиками из МТС проведут работу по подготовке к пилоту. Программа также включает профессиональную экспертную и менторскую помощь.

По итогам акселератора проекты представят свои результаты на Demo Day перед топ-менеджментом МТС и внешними инвесторами.

«Жюри оценит, насколько успешно стартап прошел подготовку: выполнил все задания по программе, достиг запланированных KPI, получил высокую оценку от бизнес-заказчика внутри компании. На этом этапе отберут лучшие стартапы, которые пригласят для запуска пилота», — рассказали в МТС.

Заявки на участие в MTS StartUp Hub принимаются до 15 марта включительно на сайте startup.mts.ru.

Хотите запускать продукты с МТС? Присылайте информацию о стартапе по ссылке 

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