МТС объявил новый набор в акселератор MTS StartUp Hub

МТС сообщил о запуске третьего набора в акселератор MTS StartUp Hub. В рамках программы технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес оператора. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

Набор ведется по следующим направлениям:

FinTech (продукты и решения для «МТС Банка» и «МТС Кошелька»);

Digital-сервисы для B2B (цифровые решения для корпоративных клиентов МТС);

Digital-сервисы для B2B (цифровые решения для корпоративных клиентов МТС); HR Tech (цифровые решения для полного цикла управления персоналом);

Esports (решения в области гейминга и киберспорта).

Требования к проектам: наличие готового продукта или решения, прогноз по обороту через 3-5 лет должен превышать 300 млн рублей. Кроме того, в стартапе должны работать не меньше двух ключевых участников команды, готовых переехать в Москву на время программы.

В компании отметили, что МТС не берет долю в проекте за участие в MTS StartUp Hub.

Акселерационная программа продлится два месяца. Стартапы вместе с бизнес-заказчиками из МТС проведут работу по подготовке к пилоту. Программа также включает профессиональную экспертную и менторскую помощь.

По итогам акселератора проекты представят свои результаты на Demo Day перед топ-менеджментом МТС и внешними инвесторами.

«Жюри оценит, насколько успешно стартап прошел подготовку: выполнил все задания по программе, достиг запланированных KPI, получил высокую оценку от бизнес-заказчика внутри компании. На этом этапе отберут лучшие стартапы, которые пригласят для запуска пилота», — рассказали в МТС.

Заявки на участие в MTS StartUp Hub принимаются до 15 марта включительно на сайте startup.mts.ru.