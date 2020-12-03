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МТС выбрал резидентов шестого набора корпоративного акселератора

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС отобрал 18 стартапов, которые станут резидентами шестого набора корпоративного акселератора. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе MTS StartUp Hub.

МТС выбрал резидентов шестого набора корпоративного акселератора

В их число вошло четыре проекта, которые будут пилотировать свои решения совместно с сетью клиник «Медси», и восемь IoT-стартапов, у которых будет возможность протестировать свои решения в партнерстве с промышленными компаниями-клиентами МТС.

Запуск партнерской программы для IoT-решений и медицинских стартапов стал отличительной особенностью шестого набора акселератора МТС. 

За полтора месяца МТС получила более 600 заявок на участие в акселераторе, что стало рекордом со времени запуска инновационного центра MTS StartUp Hub, уточняют в компании.

По итогам отбора резидентами шестого набора по направлению «Финансовые и банковские технологии» стали:

  • платежный сервис для самозанятых ViDi (Санкт-Петербург);
  • разработчик технологии анализа аудиоданных для колл-центров Synpatic (Минск);
  • сервис для инвестиций в частные компаним с чеками от €100 Raison app (Москва);
  • сервис мгновенных B2B-расчетов Seeneco (Москва);
  • платформа Sherpa RPA для автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта (Астрахань).

В направлении «Интернет вещей и NB-IoT оборудование» были выбраны:

  • IIoT-платформа для оцифровки систем искусственного освещения предприятий и «умных городов» Ambiot (Москва);
  • IoT-платформа, объединяющая в единую экосистему умные устройства и потребительские сервисы Ready for Sky (R4S) (Санкт-Петербург);
  • ABW Dynamics, предлагающий AI-решение для транспортной отрасли (Москва);
  • сервис CARTAXI, «уберизирующий» вызов эвакуаторов (Санкт-Петербург);
  • система транспортной безопасности с автоматизированным распознаванием поведения водителя и дорожной ситуации SKYTRACKING Security (Москва);
  • аналитический инструмент для владельцев бизнеса розничной торговли Jachin (Самара);
  • интеллектуальная платформа e-sensor для фиксирования аварийных отключений электроэнергии (Москва);
  • система агрегации каналов связи для стабильного интернет-подключения для ответственных сфер применения «Систематикс» (Красноярск).  

По направлению «Медицинские решения и сервисы для Медси» резидентами стали:

  • мобильное приложение MAMA PRO с контентом по беременности, родам и здоровью ребенка до 3 лет (Минск);
  • AI-решение для диагностики варикоза по фото AIvarix (Москва);
  • виртуальный ИИ-дерматолог Skinive (Минск);
  • телемедицинский хаб для автоматизации функции сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих различные показатели физиологических параметров человека (Вологда).

В направлении «Цифровые технологии для контроля здоровья» выбрано приложение для расчета и анализа циклов сна Sleep Timer из Санкт-Петербурга.

Фото: Peshkova / Shutterstock

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