МТС выбрал резидентов шестого набора корпоративного акселератора

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС отобрал 18 стартапов, которые станут резидентами шестого набора корпоративного акселератора. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе MTS StartUp Hub.

В их число вошло четыре проекта, которые будут пилотировать свои решения совместно с сетью клиник «Медси», и восемь IoT-стартапов, у которых будет возможность протестировать свои решения в партнерстве с промышленными компаниями-клиентами МТС.

Запуск партнерской программы для IoT-решений и медицинских стартапов стал отличительной особенностью шестого набора акселератора МТС.

За полтора месяца МТС получила более 600 заявок на участие в акселераторе, что стало рекордом со времени запуска инновационного центра MTS StartUp Hub, уточняют в компании.

По итогам отбора резидентами шестого набора по направлению «Финансовые и банковские технологии» стали:

платежный сервис для самозанятых ViDi (Санкт-Петербург);

разработчик технологии анализа аудиоданных для колл-центров Synpatic (Минск);

сервис для инвестиций в частные компаним с чеками от €100 Raison app (Москва);

сервис мгновенных B2B-расчетов Seeneco (Москва);

платформа Sherpa RPA для автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта (Астрахань).

В направлении «Интернет вещей и NB-IoT оборудование» были выбраны:

IIoT-платформа для оцифровки систем искусственного освещения предприятий и «умных городов» Ambiot (Москва);

IoT-платформа, объединяющая в единую экосистему умные устройства и потребительские сервисы Ready for Sky (R4S) (Санкт-Петербург);

ABW Dynamics, предлагающий AI-решение для транспортной отрасли (Москва);

сервис CARTAXI, «уберизирующий» вызов эвакуаторов (Санкт-Петербург);

система транспортной безопасности с автоматизированным распознаванием поведения водителя и дорожной ситуации SKYTRACKING Security (Москва);

аналитический инструмент для владельцев бизнеса розничной торговли Jachin (Самара);

интеллектуальная платформа e-sensor для фиксирования аварийных отключений электроэнергии (Москва);

система агрегации каналов связи для стабильного интернет-подключения для ответственных сфер применения «Систематикс» (Красноярск).

По направлению «Медицинские решения и сервисы для Медси» резидентами стали:

мобильное приложение MAMA PRO с контентом по беременности, родам и здоровью ребенка до 3 лет (Минск);

AI-решение для диагностики варикоза по фото AIvarix (Москва);

виртуальный ИИ-дерматолог Skinive (Минск);

(Минск); телемедицинский хаб для автоматизации функции сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих различные показатели физиологических параметров человека (Вологда).

В направлении «Цифровые технологии для контроля здоровья» выбрано приложение для расчета и анализа циклов сна Sleep Timer из Санкт-Петербурга.

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