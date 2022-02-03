МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

МТС запустила программу 5G-инкубации для проектов в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ и других решений для метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и цифровой промышленности, сообщила пресс-служба компании.
Стартапы получат доступ к IT-инфраструктуре для разработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы #CloudMTS, платформу edge computing и CloudXR NVIDIA – решение для стриминга XR-контента c удаленного сервера по сети 5G и Wi-Fi на портативные устройства без снижения качества.
Также компания предоставит разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе:
- AR-очки Rokid X-Craft, оснащенные модулем 5G;
- видеокамеру Dahua, которая может передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек;
- 5G-модули для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.
Заявки на участие в программе принимаются от команд с готовым продуктом или продуктом на стадии MVP. Подать их можно на сайте. Став резидентом «Центра 5G», стартап получит экспертную поддержку, дополнительные средства на тестирование решения, а также доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС.
Направления набора:
- XR в области развлечений и обучения;
- Телеприсутствие для организации видеоконференций и видеотрансляций;
- AR/VR и голограммы для цифровой промышленности;
- Сервисы, использующие машинное зрение для решения производственных задач;
- Наземные (AGV) или летательные аппараты (БПЛА), требующие обмена данными с облачным сервером.
Стартапы могут запустить пилоты в тестовых зонах 5G МТС в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и на производственных площадках партнеров МТС.
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Фото на обложке: ASDF_MEDIA /
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