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МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

МТС запустила программу 5G-инкубации для проектов в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ и других решений для метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и цифровой промышленности, сообщила пресс-служба компании.

МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

Стартапы получат доступ к IT-инфраструктуре для разработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы #CloudMTS, платформу edge computing и CloudXR NVIDIA – решение для стриминга XR-контента c удаленного сервера по сети 5G и Wi-Fi на портативные устройства без снижения качества.

Также компания предоставит разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе:

  • AR-очки Rokid X-Craft, оснащенные модулем 5G;
  • видеокамеру Dahua, которая может передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек;
  • 5G-модули для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.

Заявки на участие в программе принимаются от команд с готовым продуктом или продуктом на стадии MVP. Подать их можно на сайте. Став резидентом «Центра 5G», стартап получит экспертную поддержку, дополнительные средства на тестирование решения, а также доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС.

Направления набора:

  • XR в области развлечений и обучения;
  • Телеприсутствие для организации видеоконференций и видеотрансляций;
  • AR/VR и голограммы для цифровой промышленности;
  • Сервисы, использующие машинное зрение для решения производственных задач;
  • Наземные (AGV) или летательные аппараты (БПЛА), требующие обмена данными с облачным сервером.

Стартапы могут запустить пилоты в тестовых зонах 5G МТС в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и на производственных площадках партнеров МТС. 

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Фото на обложке: ASDF_MEDIA / Shutterstock

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