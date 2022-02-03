МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

МТС запустила программу 5G-инкубации для проектов в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ и других решений для метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и цифровой промышленности, сообщила пресс-служба компании.

Стартапы получат доступ к IT-инфраструктуре для разработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы #CloudMTS, платформу edge computing и CloudXR NVIDIA – решение для стриминга XR-контента c удаленного сервера по сети 5G и Wi-Fi на портативные устройства без снижения качества.

Также компания предоставит разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе:

AR-очки Rokid X-Craft, оснащенные модулем 5G;

видеокамеру Dahua, которая может передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек;

5G-модули для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.

Заявки на участие в программе принимаются от команд с готовым продуктом или продуктом на стадии MVP. Подать их можно на сайте. Став резидентом «Центра 5G», стартап получит экспертную поддержку, дополнительные средства на тестирование решения, а также доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС.

Направления набора:

XR в области развлечений и обучения;

Телеприсутствие для организации видеоконференций и видеотрансляций;

AR/VR и голограммы для цифровой промышленности;

Сервисы, использующие машинное зрение для решения производственных задач;

Наземные (AGV) или летательные аппараты (БПЛА), требующие обмена данными с облачным сервером.

Стартапы могут запустить пилоты в тестовых зонах 5G МТС в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и на производственных площадках партнеров МТС.

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