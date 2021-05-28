МТС приглашает студентов на оплачиваемую стажировку

МТС объявила о начале набора студентов в программу оплачиваемых стажировок Intro. Она включает 15 направлений, среди которых – маркетинг, PR, IT. В компании обещают взять лучших стажеров на постоянную работу.

Подать заявку можно на сайте программы.

Программа стажировки максимально гибкая – ее можно пройти в любое время года, в онлайн или офлайн формате, а рабочий график будет гибким – студент сам решит, в какое время ему стажироваться. Вакансии будут появляться круглогодично, говорят в МТС.

«В этом году мы создали новую программу MTS Intro, которая объединит более 100 специальностей. В прошлом году пандемия стала для нас ограничением, которое переросло в прекрасную возможность. Мы полностью перевели стажировки в дистанционный формат и получили рекордное количество откликов – более 12 000 студентов захотели стать нашими стажерами», – отметила вице-президент по управлению персоналом МТС Татьяна Чернышева.

Стажировка продлится от одного до шести месяцев. Размерами заработной платы стажеров в МТС не поделились.

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Фото: МТС