МТС избавится от башенного бизнеса стоимостью 100 млрд рублей

АО «Новые башни», 65% акций которого принадлежат Kismet Capital Group Ивана Таврина, собирается приобрести башенный бизнес МТС из 23 тысяч сооружений, стоимость которого оценивается в 80-100 млрд рублей. Сделка позволит мобильному оператору разом привлечь крупную сумму на развитие.

Конкретных договоренностей пока нет, но Иван Таврин публично заявил об интересе к выкупу башен.

«Конечно, заинтересованы», — сказал Иван Таврин, отвечая на вопрос «Известий» о планах выкупить вышки.

МТС выделит башенный бизнес в отдельную структуру весной 2022 года. Переговоры о продаже ведутся и с другими игроками.

Если сделка состоится, то МТС единоразово получит огромные средства на развитие бизнеса, прокомментировал планы гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Вышки компания снова возьмет в аренду, сэкономив на аренде земли под ними, электронергии, обслуживании, зарплатах. А владелец вышек на десятилетия получает источник гарантированного и предсказуемого дохода.

МТС надеется закрыть сделку в I полугодии 2022 года.

Иван Таврин совместно с «Мегафоном», где он раньше был гендиректором, формирует АО «Новые башни» на базе башенной компании «Вертикаль», «Первой башеной компании» «Мегафона».

В январе Таврин купил 100% в ГК «Русские башни» с 7,2 тысячами выше.

В настоящее в АО «Новые башни» около 30 тысяч вышек. После покупки активов МТС их количество возрастет до 53 тысяч.

После скупки выше Таврин может провести IPO «Новых башен».

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Фото на обложке: pexels.com