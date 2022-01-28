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МТС избавится от башенного бизнеса стоимостью 100 млрд рублей

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

АО «Новые башни», 65% акций которого принадлежат Kismet Capital Group Ивана Таврина, собирается приобрести башенный бизнес МТС из 23 тысяч сооружений, стоимость которого оценивается в 80-100 млрд рублей. Сделка позволит мобильному оператору разом привлечь крупную сумму на развитие.

МТС избавится от башенного бизнеса стоимостью 100 млрд рублей

Конкретных договоренностей пока нет, но Иван Таврин публично заявил об интересе к выкупу башен.

«Конечно, заинтересованы», — сказал Иван Таврин, отвечая на вопрос «Известий» о планах выкупить вышки.

МТС выделит башенный бизнес в отдельную структуру весной 2022 года. Переговоры о продаже ведутся и с другими игроками.

Если сделка состоится, то МТС единоразово получит огромные средства на развитие бизнеса, прокомментировал планы гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Вышки компания снова возьмет в аренду, сэкономив на аренде земли под ними, электронергии, обслуживании, зарплатах. А владелец вышек на десятилетия получает источник гарантированного и предсказуемого дохода.

  • МТС надеется закрыть сделку в I полугодии 2022 года.
  • Иван Таврин совместно с «Мегафоном», где он раньше был гендиректором, формирует АО «Новые башни» на базе башенной компании «Вертикаль», «Первой башеной компании» «Мегафона».
  • В январе Таврин купил 100% в ГК «Русские башни» с 7,2 тысячами выше.
  • В настоящее в АО «Новые башни» около 30 тысяч вышек. После покупки активов МТС их количество возрастет до 53 тысяч.
  • После скупки выше Таврин может провести IPO «Новых башен».

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Фото на обложке: pexels.com

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