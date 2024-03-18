Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС запускает новую биллинговую платформу Telecom Platform

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС запускает новую биллинговую платформу — Telecom Platform. Она заменит систему Foris — ею оператор пользовался больше 20 лет, рассказали Forbes в компании

МТС запускает новую биллинговую платформу Telecom Platform

Telecom Platform компания разработала собственными силами и намерена постепенно перевести на биллинг всех абонентов за ближайшие три года.

Биллинг — автоматизированная система расчетов. Комплексное программное решение, которое формирует счета, стандартизирует процесс оплаты и приема платежей. Она также обеспечивает финансовый мониторинг, управление рисками и глубокую аналитику — доступ к детальной статистике по транзакциям, обзор повторяющихся доходов, бизнес-данных и отчетов.

По словам представителей оператора, Foris завязана на номер телефона, который используется в качестве идентификатора для всех сервисов. Telecom Platform может использовать в качестве единого идентификатора паспортные данные, номер контракта фиксированной связи или даже телефонный номер другого оператора.

Инвестиции в проект в МТС не раскрыли, но по оценкам экспертов, речь может идти о миллиардах рублей. 

Фото на обложке: МТС

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Фейковая миссия: 3 компании, которые поплатились за предательство заявленных ценностей
  2. 2 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  3. 3 7 неудобных вопросов корпоративным инвесторам — отвечает MTS Startup Hub
  4. 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  5. 5 Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2024

Экспортер года

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

18 марта 2024

Квантовые вычисления

Все ВОЗМОЖНОСТИ