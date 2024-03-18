МТС запускает новую биллинговую платформу — Telecom Platform. Она заменит систему Foris — ею оператор пользовался больше 20 лет, рассказали Forbes в компании
Telecom Platform компания разработала собственными силами и намерена постепенно перевести на биллинг всех абонентов за ближайшие три года.
Биллинг — автоматизированная система расчетов. Комплексное программное решение, которое формирует счета, стандартизирует процесс оплаты и приема платежей. Она также обеспечивает финансовый мониторинг, управление рисками и глубокую аналитику — доступ к детальной статистике по транзакциям, обзор повторяющихся доходов, бизнес-данных и отчетов.
По словам представителей оператора, Foris завязана на номер телефона, который используется в качестве идентификатора для всех сервисов. Telecom Platform может использовать в качестве единого идентификатора паспортные данные, номер контракта фиксированной связи или даже телефонный номер другого оператора.
Инвестиции в проект в МТС не раскрыли, но по оценкам экспертов, речь может идти о миллиардах рублей.
Фото на обложке: МТС
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