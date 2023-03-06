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МТС планирует купить билетную платформу TicketsCloud

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«МТС Энтертейнмент» планирует купить билетную платформу TicketsCloud у ее основателя Егора Егерева. Компания оценивается от 500 млн до 2,4 млрд рублей, говорят собеседники «Коммерсанта».

МТС планирует купить билетную платформу TicketsCloud

Сервис поможет структуре МТС, которая уже владеет Ticketland и Ponominalu, выйти в новые ниши, например, на рынок вторичной продажи билетов.

Эксперты говорят, что с начала 2023 года продажи билетов на мероприятия снова стали активно расти, что может подтолкнуть к сделкам и другие крупные компании.

В 2018 году МТС за 3,6 млрд рублей приобрела двух российских билетных операторов Ticketland и Ponominalu. Спустя два года компания создала отдельную структуру отдельное направление — «МТС Энтертейнмент», возглавил его сооснователь Ponominalu Михаил Минин. 

Фото на обложке: Jauhien Krajko / Shutterstock

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