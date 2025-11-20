МТС увеличила объём размещения облигаций до 17 млрд ₽: эксперты указывают на рекордный спрос и доверие инвесторов
МТС разместила облигации на 17 млрд ₽
МТС увеличила объём размещения нового выпуска облигаций серии 002Р-14 — с 10 млрд до 17 млрд рублей. Компания снизила ориентир спреда к ключевой ставке и привлекла средства на более выгодных условиях. Эксперты отмечают, что спрос на выпуск, снижение спреда и выбор облигаций вместо банковских кредитов отражают доверие инвесторов к компании.
МТС улучшила условия размещения облигаций
По данным МТС, номинал одной бумаги составил 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купонный период — 30 дней. Сбор заявок прошёл 12 ноября 2025 года.
По данным МТС, спрос позволил уменьшить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2,00% до 1,75%, а объём выпуска был увеличен с первоначально заявленных 10 млрд рублей.
«Спред к ключевой ставке — это та премия, которая компания выплачивает сверх ключевой ставки или иного индикатора. Она отражает степень кредитного риска компании. Чем выше риск, тем выше должна быть премия и тем выше будет спред», — пояснил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
Инвесторы готовы вкладывать больше средств в МТС
Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов отметил, что увеличение объёма размещения — прямой показатель высокого спроса.
«Инвесторы считают облигации МТС надежными и готовы вкладывать в них больше средств. Для самой МТС это возможность сразу получить больше ликвидности на выгодных для себя условиях», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.
Он также подчеркнул, что снижение спреда к ключевой ставке означает готовность инвесторов покупать облигации по более низкой премии, чем было предложено изначально.
МТС направит средства на рефинансирование текущего долга
Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов отметил, что с начала 2025 года МТС привлекла около 200 млрд рублей и использовала выпуск для погашения более дорогого банковского финансирования. Он подчеркнул, что это уже одиннадцатое размещение компании за год.
«Это значительный результат, относительно самой компании. Для сравнения, выручка компании МТС в 3 квартале составила около 214 млрд, то есть объём привлечения составляет около 25-30% от совокупной годовой выручки», — отметил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
Облигации выгоднее кредитов при высокой ключевой ставке
Партнёр практики сопровождения сделок Neo Владимир Фомченко отметил, что в условиях высоких ставок банковское кредитование становится менее выгодным инструментом для крупных компаний, включая МТС.
«Более низкая стоимость и длительный срок заимствования, а также большая гибкость в обслуживании долга (эмитент облигаций может сам выбирать график выплат) снижают риски непогашения», — пояснил партнер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Владимир Фомченко.
Он добавил, что подобные размещения открывают доступ к более широкому кругу инвесторов и повышают финансовую прозрачность, что благоприятно влияет на репутацию эмитента.
Контекст
МТС занимает лидирующие позиции на российском телекоммуникационном рынке, обслуживая крупнейшую абонентскую базу и развивая экосистему цифровых сервисов.
Облигации компании включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги «Эксперт РА», НКР и АКРА.
