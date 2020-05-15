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МТС открыл 600 вакансий по IT-специальностям

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Оператор МТС сообщил об открытии 600 вакансий IT-специалистов. Они займутся развитием продуктов искусственного интеллекта, облачных продуктов, киберспортивной платформы, медиа-сервисов и новых направлений. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

МТС открыл 600 вакансий по IT-специальностям

МТС перевел рекрутинг в онлайн. Все этапы интервью и собеседований проходят в видеоформате. Запущена система удаленной адаптации, дистанционного предоставления доступов и оформления в штат.

«Новые сотрудники, чей функционал допускает работу вне офиса, могут сразу приступить к рабочим обязанностям из дома», — сообщили в компании.

Наиболее востребованы для работы в МТС разработчики Java, .net, JS, Python, DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по машинному обучению, QA-инженеры.

По собственным данным, сейчас в компании работает больше шести тысяч IT-специалистов.

Фото: Starikov Pavel /Shutterstock

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15 мая 2020

Идеатон Science Fest

17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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