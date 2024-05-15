МТС запустила открытый бета-тест своего цифрового пространства

Попасть в МТС Verse можно как с десктопа, так и со смартфона — пользователь исследует диджитал-вселенную в браузере, полностью погружаясь в цифровую реальность.

Игрок получает возможность пользоваться преимуществами сервисов МТС вне зависимости от своего оператора: с помощью аватаров можно зарабатывать игровую валюту (коины) и обменивать ее на реальные товары и услуги бренда, исследовать интерактивные локации и взаимодействовать с продуктами МТС в едином пространстве, а также получить техническую видеоподдержку в Verse.

«Мы рады представить экосистему на территории метавселенных. Многие считают, что хайп прошел, однако мы считаем, что их будущее еще впереди. В нашем проекте мы совместили геймификацию, новый опыт взаимодействия пользователя с брендом и его продуктами, а также добавили в Verse фильмы, книги и другой контент от МТС», — Валерий Копытин, руководитель молодежного направления департамента маркетинговых коммуникаций МТС.

На этапе запуска в МТС Verse доступно шесть локаций:

Лобби — стартовая локация, откуда можно перемещаться по диджитал-вселенной. Там же находится майнинг-терминал, позволяющий пользователю генерировать коины.

Кинотеатр, в котором можно посмотреть фильмы и сериалы KION Originals и оформить подписку на сервис.

Библиотека, где пользователь может познакомиться с каталогом сервиса «Строки», оформить подписку и пройти особое испытание, чтобы проверить свои знания и получить один из внутриигровых бонусов в буст-терминале.

Сцена, где можно увидеть выступления артистов МТС Лейбл, а в дальнейшем будут проходить виртуальные концерты, диджей-сеты, музыкальные фестивали и другие мероприятия. Здесь же можно посмотреть афишу МТС Live и купить билет на реальный концерт.

Марафон — игровая локация с полосой препятствий, за прохождение которой пользователь получает игровую валюту или буст в терминале.

Хранилище — банк будущего без отделений, где можно познакомиться с финансовыми сервисами МТС, управлять балансом своего цифрового кошелька и выводить заработанные коины на вклад под 30% годовых.

Слайдер: МТС Verse

Цифровое пространство МТС Verse находится на этапе открытого бета-тестирования. Экосистема будет тестировать новый формат и оценивать интерес к локациям, механикам и самому пространству. Презентация проекта состоялась 15 мая 2024 года в рамках ежегодной конференции «МТС Платформа».

Фото на обложке и в тексте: МТС