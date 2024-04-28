МТС выкупит 4,2% акций на 8 млрд рублей у иностранных инвесторов

Один из крупнейших отечественных телеком-операторов МТС намерен выкупить 4,2% собственных акций на сумму почти 8 млрд рублей (порядка 84 тыс. акций по 95 рублей за бумагу) у иностранных инвесторов компании. Такая цена выкупа римерно на 70% ниже рыночной: акции МТС на Мосбирже в пятницу закрылись на отметке в 313 рублей.

Согласно заявлению компании, которое есть в распоряжении Forbes, покупателем бумаг выступит ООО «Стрим Диджитал» («дочка» МТС). А предоставить акции для обратного выкупа смогут либо нерезиденты с учтенными на счетах депо типа «С» ценными бумагами, либо резиденты «под контролем иностранцев».

В МТС подчеркнули, что этот шаг даст шанс акционерам-иностранцам «частично или полностью распорядиться принадлежащими им акциями», тем самым восстанавливая их в «правах, в которых они были ограничены».

Средства от обратного выкупа иностранцы получат на свои счета в рублях, евро, долларах, юанях или дирхамах ОАЭ. Все эти детали были предварительно одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Ранее МТС проводила обратный выкуп акций в 2021 году — порядка 2,27% ценных бумаг на сумму около 15 млрд рублей.

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