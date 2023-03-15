МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok

МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD. На платформе, помимо трансляций игр, появится пользовательский контент. Проект должен стать аналогом YouTube и TikTok.
Перезапуск сервиса запланирован на осень. Для этого понадобится расширение серверного парка, функций сервиса, возможен ребрендинг. Рестарт может обойтись в 1,5-2 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
МТС запустила WASD четыре года назад. Тогда компания позиционировала проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента.
По данным SimilarWeb, число посещений сайта WASD.tv в феврале уменьшилось более чем вдвое по отношению к январю, составив 1,3 млн.
Фото на обложке: areporter /
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