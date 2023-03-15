Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС намерена перезапустить сервис игрового стриминга WASD. На платформе, помимо трансляций игр, появится пользовательский контент. Проект должен стать аналогом YouTube и TikTok.

МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok

Перезапуск сервиса запланирован на осень. Для этого понадобится расширение серверного парка, функций сервиса, возможен ребрендинг. Рестарт может обойтись в 1,5-2 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

МТС запустила WASD четыре года назад. Тогда компания позиционировала проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента.

По данным SimilarWeb, число посещений сайта WASD.tv в феврале уменьшилось более чем вдвое по отношению к январю, составив 1,3 млн. 

Фото на обложке: areporter / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ловля рыбы голыми руками: как МТС ищет стартапы
  2. 2 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
  3. 3 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  4. 4 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
  5. 5 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
MTS StartUp Hub
ищет стартапы для совместных проектов
Узнать подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

17 марта 2023

Investment Readiness Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ