МТС планирует запустить аналог YouTube и TikTok

Перезапуск сервиса запланирован на осень. Для этого понадобится расширение серверного парка, функций сервиса, возможен ребрендинг. Рестарт может обойтись в 1,5-2 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

МТС запустила WASD четыре года назад. Тогда компания позиционировала проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента.

По данным SimilarWeb, число посещений сайта WASD.tv в феврале уменьшилось более чем вдвое по отношению к январю, составив 1,3 млн.

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