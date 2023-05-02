МТС консолидировала 100% группы операторов связи «Зеленая точка»

МТС завершила консолидацию всей доли в группе операторов фиксированной связи «Зеленая точка». Компании теперь принадлежат все 13 региональных активов группы. Приобретение позволит МТС усилить позиции на рынке операторских услуг.
МТС консолидировала 100% доли в группе компаний «Зеленая точка», предоставляющей услуги интернет-провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.
Первый этап сделки по покупке МТС доли в 51% в «Зеленой точке» состоялся в феврале 2020 года. В апреле 2021 года МТС купила оставшиеся 49% компании. Теперь МТС принадлежат все 13 региональных активов группы компаний «Зеленая точка».
Приобретение позволит МТС усилить позиции на рынке операторских конвергентных услуг.
«Зеленая точка» оказывает услуги по предоставлению домашнего интернета и цифрового телевидения в 18 городах России. Активы компании располагаются в Белгороде, Липецке, Томске, Владивостоке и других городах.
Фото на обложке: пресс-служба МТС
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