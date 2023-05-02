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МТС консолидировала 100% группы операторов связи «Зеленая точка»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС завершила консолидацию всей доли в группе операторов фиксированной связи «Зеленая точка». Компании теперь принадлежат все 13 региональных активов группы. Приобретение позволит МТС усилить позиции на рынке операторских услуг.

МТС консолидировала 100% группы операторов связи «Зеленая точка»

МТС консолидировала 100% доли в группе компаний «Зеленая точка», предоставляющей услуги интернет-провайдера. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Первый этап сделки по покупке МТС доли в 51% в «Зеленой точке» состоялся в феврале 2020 года. В апреле 2021 года МТС купила оставшиеся 49% компании. Теперь МТС принадлежат все 13 региональных активов группы компаний «Зеленая точка».

Приобретение позволит МТС усилить позиции на рынке операторских конвергентных услуг.

«Зеленая точка» оказывает услуги по предоставлению домашнего интернета и цифрового телевидения в 18 городах России. Активы компании располагаются в Белгороде, Липецке, Томске, Владивостоке и других городах.

Фото на обложке: пресс-служба МТС

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