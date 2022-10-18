МТТ защитит личные данные пользователей сервиса «Ozon Объявления»

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» разработал платформенный сервис для Ozon. Его задача — обеспечить сохранность личных данных пользователей доски онлайн-объявлений маркетплейса. С помощью «Инкогнито» происходит переадресация звонков покупателей на виртуальный номер, что позволяет продавцам обезопасить свой личный номер телефона при общении и совершении сделок.

В сервисе «Ozon Объявления» пользователи могут заключать сделки в чате Ozon или по телефону. Чтобы у продавцов была возможность не показывать свой реальный номер телефона широкой аудитории, МТТ разработал решение «Инкогнито», которое подменяет личный номер продавца на виртуальный.

По словам представителей АО «МТТ», сейчас переадресация звонков происходит с 200 тыс. таких номеров. При этом покупатели могут позвонить на виртуальный номер, но не смогут отправить на него SMS или сообщения в мессенджерах.

«Миллионы людей ежедневно доверяют Ozon большое количество персональных данных. Для нашей компании является приоритетом обеспечить их безопасную обработку и сохранность. В этой связи при запуске сервиса “Объявлений” мы сразу решили использовать возможности МТТ по защите номеров наших продавцов. Эта мера делает использование сервиса комфортным для пользователей и предотвращает потенциальные спам-звонки от ботов и попадание реального мобильного номера продавца в базы мошенников», — поделилась Наталия Амелина, руководитель направления «Ozon Объявления».

Помимо обеспечения безопасности «Инкогнито» позволяет владельцу площадки вести запись разговоров для контроля качества, сбора статистики и разбора возможных спорных ситуаций. При соединении система информирует пользователей, что разговоры записываются.

По словам Рамиля Биккужина, сервисом МТТ активно пользуются многие службы доставки, такси, онлайн-магазины: их пользователи могут напрямую связываться с курьером, продавцом или водителем, не раскрывая при этом своих контактных данных. В результате они защищены от спама и мошенников, а сервисная компания получает лояльную аудиторию.

Напомним, сервис «Ozon Объявления» пока доступен в южных мегаполисах страны и их областях: Ростове-на-Дону, Воронеже и Ставрополе. Позже доступ к доске онлайн-объявлений появится у пользователей Ozon по всей России.

АО «МТТ» («Межрегиональный ТранзитТелеком») — 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8-800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и многое другое.

Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 130 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

Почти 31 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах России. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

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