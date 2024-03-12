У «Тинькофф» появился легко запоминающийся номер службы поддержки

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» (входит в экосистему МТС) предоставил «Тинькофф» телефонный номер 8-800-3333333. Теперь звонить в банк можно по легко запоминающемуся номеру. Кроме того, у клиентов есть возможность по нему же подключить голосового секретаря и получать расшифровки телефонных разговоров.

8-800 — одна из самых востребованных услуг МТТ, предоставляемых на базе цифровой платформы МТС Exolve. Звонки на федеральные многоканальные номера 8-800 доступны в любое время суток из любой точки России и бесплатны для пользователей. У МТТ большой пул номеров в коде 8-800, в том числе «красивых», то есть которые легко запомнить.

«”Тинькофф” — лидер рынка финансовых технологий и наш давний клиент. Мы рады предоставить ему уникальный номер в коде 8-800, — прокомментировал директор по продажам и обслуживанию Костас Дубосас. — Услуга незаменима при обработке большого количества вызовов, благодаря ей клиент из любой точки и в любое время суток может дозвониться до поддержки банка и оперативно решить свой вопрос».

АО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8-800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

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