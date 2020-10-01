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МТУСИ приглашает школьников познакомиться с технологическими специальностями
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Евгения Хрисанфова
МТУСИ запустил профориентационные программы для школьников и студентов колледжей. Учащиеся смогут узнать о новых профессиях в сфере IT, поработать с оборудованием университета и посетить инновационные компании.
МТУСИ приглашает школьников познакомиться с технологическими специальностямиЕвгения Хрисанфова
Всего МТУСИ организует три образовательные программы:
- «Университетские субботы в МТУСИ» — лекции и мастер-классы для подростков, которые помогут им больше узнать об актуальных профессиях в области информационных технологий;
- «Профориентационные мероприятия для учащихся школ» — экскурсии в инновационные компании, позволяющие школьникам познакомиться с карьерными возможностями и новыми технологиями;
- «Университетская среда для учителей» — образовательные мероприятия для педагогов.
Фото на обложке: Standret / Shutterstock
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