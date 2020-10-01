МТУСИ запустил профориентационные программы для школьников и студентов колледжей. Учащиеся смогут узнать о новых профессиях в сфере IT, поработать с оборудованием университета и посетить инновационные компании.

МТУСИ приглашает школьников познакомиться с технологическими специальностями