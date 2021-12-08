Суверенный фонд ОАЭ купил долю в крупнейшей российской нефтехимической компании

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala, под управлением которого находятся активы на $243 млрд, купил долю в российской нефтехимической компании «Сибур». Ранее Mubadala инвестировал в логистический терминал «Сибура», а покупка доли в предприятии стала для фонда крупнейшей инвестицией в экономику России.

О сделке фонд Mubadala сообщил в Twitter.

Фонд приобрел долю в 1,9% в «Сибуре», сумма не раскрывается. Учитывая недавнее слияние холдинга «ТАИФ» и «Сибура», которое произошло в сентябре текущего года, и финансовые обстоятельства этого слияния, то сделку можно оценить в $413-488 млн, привел расчеты РБК.

Ранее Mubadala инвестировал в логистический терминал «Сибура». В Фонде сообщили, что сделка по покупке доли в «Сибуре» – «крупнейшая инвестиция в Россию с момента нашего присутствия на рынке». Фонд работает в России с 2010 года.

Крупнейшими акционерами «Сибура» являются Леонид Михельсон с долей 31% и Геннадий Тимченко с долей 14,45%.

Суверенный фонд ОАЭ Mubadala управляет активами объемом $243 млрд. В июне текущего года фонд купил 2,6% долю в En+, которую основал Олег Дерипаска.

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