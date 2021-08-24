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Бизнес-акселератор MUIV.LAB открыл прием заявок

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Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

К участию приглашаются технологические проекты всех направлений. Преимуществом при отборе стартапов будет потенциал выхода на международный рынок.

Бизнес-акселератор MUIV.LAB открыл прием заявок

Акселератор реализуется Московским Университетом им. С.Ю. Витте в партнерстве с факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Акселератором Возможностей МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» Российской академии наук, Российским университетом транспорта (МИИТ), Moscow Seed Fund и компанией «Красцветмет». В качестве оператора программы по традиции выступает широко известная на венчурном рынке компания Startech.vc.

За 3 месяца работы в акселераторе стартапы получат помощь в развитии своих проектов:

  • доступ к образовательному блоку, в котором учтены опыт и потребности участников предыдущих наборов;
  • мастермайнды между участниками для обмена опытом;
  • сессии с опытными менторами, экспертами разных направлений и представителями крупных компаний;
  • лучшие выпускники выиграют до 500 тысяч рублей в качестве гранта от Moscow Seed Fund;
  • возможность привлечения финансирования от инвесторов, корпораций и до 3 млн рублей инвестиций от самого акселератора.


Организаторы выберут до 20 стартапов, которые смогут принять участие в акселераторе.
Формат: очный с возможностью участия онлайн.

Узнать подробности и подать заявку до 5 сентября можно на сайте.

Фото на обложке: Gorodenkoff/Shutterstock

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