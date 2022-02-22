Акселератор MUIV.LAB запускает совместный трек с ПСБ

Академия ПСБ в рамках акселерационной программы MUIV.LAB, организованной при поддержке Московского университета им.С.Ю. Витте, запускает новый трек с финтех-проектами для пилотирования в Промсвязьбанке.
Принять участие в треке могут проекты с готовым к пилотированию на инфраструктуре банка продуктом следующих направлений:
- повышение эффективности внутренних процессов;
- небанковские сервисы для B2C-клиентов;
- цифровые клиентские пути;
- технологии для эффективного обслуживания клиентов;
- сервисы для корпоративных клиентов;
- сервисы для розничного бизнеса;
- безопасность и борьба с мошенниками.
Программа проходит в партнерстве с широко известной на венчурном рынке компанией Startech.vc, факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом и акселерационной программой «Физтех.Старт», Акселератором Возможностей МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» РАН, Российским университетом транспорта (МИИТ), Moscow Seed Fund, платформой Yandex Cloud, платформой Go Global World и компанией «Красцветмет».
Подать заявку на участие можно до 5 марта. Подробная информация — на сайте.
Академия ПСБ — это структурное подразделение Промсвязьбанка, деятельность которого направлена на имплементацию в бизнес-процессы банка новейших научно-технологических разработок и решений, организацию процесса постоянного повышения квалификации и расширение компетенций сотрудников банка, создание и взращивание кадрового резерва.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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