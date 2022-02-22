Акселератор MUIV.LAB запускает совместный трек с ПСБ

Академия ПСБ в рамках акселерационной программы MUIV.LAB, организованной при поддержке Московского университета им.С.Ю. Витте, запускает новый трек с финтех-проектами для пилотирования в Промсвязьбанке.

Принять участие в треке могут проекты с готовым к пилотированию на инфраструктуре банка продуктом следующих направлений:

повышение эффективности внутренних процессов;

небанковские сервисы для B2C-клиентов;

цифровые клиентские пути;

технологии для эффективного обслуживания клиентов;

сервисы для корпоративных клиентов;

сервисы для розничного бизнеса;

безопасность и борьба с мошенниками.

Программа проходит в партнерстве с широко известной на венчурном рынке компанией Startech.vc, факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом и акселерационной программой «Физтех.Старт», Акселератором Возможностей МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» РАН, Российским университетом транспорта (МИИТ), Moscow Seed Fund, платформой Yandex Cloud, платформой Go Global World и компанией «Красцветмет».

Подать заявку на участие можно до 5 марта. Подробная информация — на сайте.

Академия ПСБ — это структурное подразделение Промсвязьбанка, деятельность которого направлена на имплементацию в бизнес-процессы банка новейших научно-технологических разработок и решений, организацию процесса постоянного повышения квалификации и расширение компетенций сотрудников банка, создание и взращивание кадрового резерва.