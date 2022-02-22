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Акселератор MUIV.LAB запускает совместный трек с ПСБ

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Академия ПСБ в рамках акселерационной программы MUIV.LAB, организованной при поддержке Московского университета им.С.Ю. Витте, запускает новый трек с финтех-проектами для пилотирования в Промсвязьбанке.

Акселератор MUIV.LAB запускает совместный трек с ПСБ
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Принять участие в треке могут проекты с готовым к пилотированию на инфраструктуре банка продуктом следующих направлений: 

  • повышение эффективности внутренних процессов;
  • небанковские сервисы для B2C-клиентов;
  • цифровые клиентские пути;
  • технологии для эффективного обслуживания клиентов;
  • сервисы для корпоративных клиентов;
  • сервисы для розничного бизнеса;
  • безопасность и борьба с мошенниками.

Программа проходит в партнерстве с широко известной на венчурном рынке компанией Startech.vc, факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московским физико-техническим институтом и акселерационной программой «Физтех.Старт», Акселератором Возможностей МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» РАН, Российским университетом транспорта (МИИТ), Moscow Seed Fund, платформой Yandex Cloud, платформой Go Global World и компанией «Красцветмет».

Подать заявку на участие можно до 5 марта. Подробная информация — на сайте.

Академия ПСБ — это структурное подразделение Промсвязьбанка, деятельность которого направлена на имплементацию в бизнес-процессы банка новейших научно-технологических разработок и решений, организацию процесса постоянного повышения квалификации и расширение компетенций сотрудников банка, создание и взращивание кадрового резерва.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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