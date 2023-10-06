«Хоум Банк» и брокер «Всегда.Да» создали первый в России мультибанковский хаб

«Хоум Банк» и брокер «Всегда.Да» создали первый в России мультибанковский хаб. В нем будут представлены продукты сразу пяти банков, клиент сможет получить предложение от них в «одном окне». Первый такой хаб заработает в Москве в октябре текущего года.

В России появится первый мультибанковский хаб. Он будет создан на базе «Хоум Банка» (бывший “Хоум Кредит”) и брокера «Всегда.да», сообщил представитель «Хоум Банка».

В хабе клиенты смогут получить предложение сразу от нескольких банков в режиме «одного окна». В концепции участвуют «Хоум Банк», «МТС-банк», «Ренессанс Кредит», «Совкомбанк» и «Банк Кредит Европа». Технологическое решение для выдачи кредитов будет реализовано на платформе «Всегда.да».

«Мы первыми в России запустили уникальное партнерство нескольких сильных банковских брендов не на онлайн-площадках, а непосредственно в физических отделениях», – отметил главный управляющий директор «Хоум Банка» Андрей Спиваков.

Первый мультибанковский хаб начнет работу в Москве в октябре текущего года.

Банк «Хоум Кредит» провел ребрендинг в июле 2023 года и сменил название на «Хоум Банк».

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock