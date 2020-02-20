«Мультикубик» представил VR-проектор с играми для российского рынка

VR-проектор работает с форматом видео 360 и интерактивными VR-играми. В устройство встроены датчики движения, гироскоп и акселерометр. Память проектора — 32 ГБ, вес — 300 грамм, время работы — до 5 часов.

С помощью кубика можно смотреть фильмы и мультфильмы, слушать сказки и проигрывать диафильмы из библиотеки «Мультикубика», а также скачивать контент в память проектора и потом смотреть его офлайн.

VR-кубик в чехле. Фото: Rusbase

Для VR-проектора в библиотеке контента есть интерактивные игры, для которых не нужен VR-шлем. Например, в игре Ghost Hunt дети проецируют игру вокруг себя и с помощью кнопок на корпусе проектора распугивают привидений.

Ghost Hunt — собственная разработка «Мультикубика», однако в библиотеке есть также игры и другой VR-контент от партнеров: например, игра «Поймай Ам-Няма» от ZeptoLab и серия видео 360 о Камчатке, Кавказе и другим местах в России от Planetpics и Минприроды. Кроме того, компания открыла свою платформу для сторонних разработчиков VR-контента.

Контент из библиотеки доступен по подписке по цене 990 рублей в месяц. В будущем «Мультикубик» хочет ввести подписку не только на конктент, но и на сам проектор. Она будет стоить около 3 тысяч рублей, отметили в компании.

«Мультикубик» работал над новым устройством последние три года. Объем инвестиций в VR-проектор — $5 млн, рассказали в компании.

В ноябре 2019 года «Мультикубик» вывел VR-проекторы на рынок США. По данным компании, за месяц (вторую половину ноября и первую половину декабря) там была продана 1 тысяча устройств. В России «Мульткубик» рассчитывает продать в два раза больше за такой же период.

В середине 2020 года «Мультикубик» собирается выпустить еще одно устройство — проектор с голосовым помощником и поддержкой мобильной связи LTE, рассказал основатель компании Михаил Буховцев. Какой именно помощник будет встроен в кубик, он пока не раскрыл.

Компания «Мультикубик» была основана в 2014 году. На международном рынке она работает под брендом Cinemood. По собственным данным, у компании более 50 тысяч активных пользователей в 147 странах. В 2020 году «Мультикубик» рассчитывает удволить аудиторию, а к 2027 году — привлечь 1 млн пользователей.

За последние три рода компания привлекла более $10 млн инвестиций от группы институциональных инвесторов: ФРИИ, Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций и Дальневосточного фонда высоких технологий.